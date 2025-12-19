В Ленинградском зоопарке объяснили, почему заяц не трус

Заяц из сказок оказался выносливым.

В Ленинградском зоопарке завершили просветительский проект "Волшебный зоомарафон", посвятив один из выпусков зайцу как одному из самых узнаваемых персонажей народных сказок и одновременно приспособленному дикому животному.

Специалисты напомнили, что в русской фольклорной традиции заяц часто изображается пугливым и слабым персонажем. Такой образ закрепился в сказках "Лиса, заяц и петух", известных также как "Заюшкина избушка", а также в истории "Заяц-хвастун" и ряде других произведений.

При этом, по данным зоологов, в естественной среде заяц демонстрирует высокие способности к выживанию. Основной задачей животного является своевременное обнаружение угрозы и уход от хищника. К ключевым особенностям зайца относятся длинные задние конечности, позволяющие развивать скорость до 70 километров в час, крупные уши, которые помогают улавливать слабые звуки и участвуют в терморегуляции, а также сезонная смена окраса шерсти, обеспечивающая маскировку летом и зимой.

При опасности заяц использует сложную тактику ухода. Он резко меняет направление движения, запутывает следы, делает петли, использует неровности рельефа и в ряде случаев замирает, полагаясь на защитную окраску.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка