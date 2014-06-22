Зайцы начали хаотично перемещаться из-за брачного периода по Петербургу

Северо-Западное управление Росприроднадзора обратилось к водителям с предупреждением о начале сезона гона у зайцев. Период активного размножения продлится до начала апреля, в это время животные становятся особенно подвижными и могут неожиданно появляться в самых разных местах.
Пресс-секретарь ведомства Гульнара Гудулова пояснила, что ушастых можно встретить даже в дневные часы на автомобильных трассах или в городской черте. Специалисты настоятельно рекомендуют не приближаться к дикому зверьку при обнаружении. Зайцы обладают сильными задними лапами с длинными острыми когтями, поэтому попытка поймать животное может закончиться серьезными травмами.
Особую опасность для зайцев представляют фары автомобилей. Из-за особенностей зрения, попав в световой пучок, животное не может из него выбраться самостоятельно. Гудулова отметила, что ослепленный и напуганный заяц воспринимает темноту за пределами света как стену. Если он бежал, то продолжит бег, если стоял – останется на месте.
Водителям рекомендовали при безопасной дорожной обстановке остановиться и приглушить свет фар, чтобы животное смогло покинуть проезжую часть. Поводом для обращения стала фотография в соцсетях, где запечатлен автомобиль сбившим зайца.
Ранее российских волков обвинили в убийстве финских северных оленей.
Фото: ЖК Юнтолово | Группа жителей | Общение и Новости / Вконтакте
