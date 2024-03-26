Российских волков обвинили в убийстве финских северных оленей

‎Автор статьи считает, что это связано с тем, что многие охотники ушли на фронт и перестали отстреливать хищников, охотящихся на северных оленей.

Жители Финляндии возлагают вину на Россию за гибель северных оленей на своей территории, сообщает CNN. и

Финская ассоциация оленеводов, занимающаяся постоянным мониторингом, сообщает, что в этом году волки убили около 1950 северных оленей — это на 70% больше, чем в прошлом году. В публикации отмечается, что финны нередко обвиняют российских волков, которые, по их словам, пересекают границу и нападают на животных.

‎Напомним, что граница между Россией и Финляндией проходит через Мурманскую область, Республику Карелия и Ленинградскую область (Карельский перешеек), являясь самой протяженной сухопутной границей страны – более 1270 км.

‎Фото: freepik