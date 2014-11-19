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В Сети опубликовали видео охоты лисицы на зайца в Ленобласти

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В комитете отметили, что в реальных условиях лисы могут догнать зайцев крайне редко.

Охота лисицы за зайцем попала на камеру. Видео опубликовали в комитете по животному миру региона в группе во "ВКонтакте".

Как рассказали специалисты, здорового зайца хищница поймать быстро не сможет. Чаще всего плутовки охотятся на больных, слабых, раненых особей.  Зайчат поймать еще легче, они практически беззащитны. Однако основной рацион лис составляют мыши-полевки. 

В комитете отметили, что в реальности лисы могут догнать зайцев крайне редко. Даже на этих кадрах можно заметить, что лиса не проявляет большого внимания к косому.

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Фото: Piter.tv

Теги: заяц и лисица, комитет по животному миру региона, охота лисица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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