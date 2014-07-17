Стало известно, какими фруктами и ягодами опасно кормить собак

Животным можно давать некоторые ягоды и овощи.

В пресс-службе Российской Кинологической Федерации рассказали, чем нельзя кормить собак в сезон фруктов и ягод. Напомним, что 85% рациона этих животных должны составлять постное мясо, птица, мясные субпродукты, морская рыба, нежирный творог, кефир, яйца.

Однако собакам можно давать немного овощей, фруктов, каш. Но есть летние сладости, которыми нельзя кормить питомцев. В этот список входит виноград и изюм, которые вызывают острую почечную недостаточность. Гранат тоже нельзя животным, так ягоды этого плода приводят к нарушению функций ЖКТ и болезням сердца. Не стоит давать и цитрусовые. Сами фрукты не вызовут проблем с ЖКТ, но листья или кожура могут вызвать расстройство желудка и диарею.

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