Собака напала на 10-летнюю девочку в Ульяновке

После оказания помощи ребенка отпустили домой.

В Тосненском районе пес напал на девочку. 11-летняя школьница попала в больницу.

По информации Piter.tv, соседская собака покусала ребенка в поселке Ульяновка. Врачи диагностировали у пациентки укусы и раны по всему телу.

После оказания помощи ребенка отпустили домой. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

По факту нападения пса на девочку правоохранители начали проверку.

Ранее на Piter.tv: на озере вблизи Озерков утонула девочка, отдыхавшая на пляже с родителями.

Фото: pxhere