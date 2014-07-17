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Собака напала на 10-летнюю девочку в Ульяновке
Сегодня, 11:41
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Собака напала на 10-летнюю девочку в Ульяновке

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После оказания помощи ребенка отпустили домой.

В Тосненском районе пес напал на девочку. 11-летняя школьница попала в больницу. 

По информации Piter.tv, соседская собака покусала ребенка в поселке Ульяновка. Врачи диагностировали у пациентки укусы и раны по всему телу. 

После оказания помощи ребенка отпустили домой. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

По факту нападения пса на девочку правоохранители начали проверку. 

Ранее на Piter.tv: на озере вблизи Озерков утонула девочка, отдыхавшая на пляже с родителями.

Фото: pxhere

Теги: покусала собака, собака, тосно, ульяновка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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