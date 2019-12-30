Дарья Мороз: "В новом сезоне "Содержанок" секс стал разнообразнее"

Актриса на пресс-показе второго сезона рассказала некоторые детали съемок.

"Содержанок" окрестили самым откровенным сериалом прошлого года, герои которого не только не стесняются говорить о сексе, но и занимаются им на глазах у тысяч зрителей. На пресс-показе второго сезона актриса Дарья Мороз призналась, что в новом сезоне "секс в сериале стал разнообразнее".

Также актриса поделилась, что именно первый сезон помог ей чувствовать себя более раскрепощённой перед камерами, так как ей много приходилось ходить обнаженной. Сейчас она чувствует себя в этом образе вполне органично.

Откровенные сцены смотрятся, конечно, очень красиво. Но для меня лично они отошли на второй план, – отметила Мороз

Режиссером первого сезона выступил бывший муж Дарьи Мороз – Константин Богомолов. За съёмки второго сезона взялась Дарья Жук.

В декабре вышел трейлер второго сезона сериала "Содержанки".

Видео: Youtube/ NewMovies