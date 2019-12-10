Вышел трейлер второго сезона сериала "Содержанки"

Новый сезон картины Константина Богомолова стартует на сервисе START.

В сети появился трейлер второго сезона сериала Константина Богомолова "Содержанки". Новый сезон картины стартует на сервисе START.

Москва, наши дни. Город больших денег и страстей, великолепных женщин и состоятельных мужчин. Красивые девушки мечтают попасть в мир гламура и драгоценностей. Молодая девушка Даша переезжает из провинции в Москву. Все ее планы рушатся после странного случая. Во второй части главные герои продолжают расследовать убийство, которое произошло в первом сезоне.

В ролях: Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Ксения Собчак, Ольга Сутулова, Александр Збруев, Марина Зудина и др. Режиссером стала Дарья Жук.

Ранее мы писали, что Amazon купил права на показ сериала Богомолова "Содержанки".

Видео: YouTube / START