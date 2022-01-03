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Финляндия намерена открывать границу с РФ поэтапно
Сегодня, 13:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Финляндия намерена открывать границу с РФ поэтапно

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При этом, о конкретных датах открытия границ ничего не известно.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что КПП на границе с РФ будут открываться поэтапно в случае нормализации ситуации. Её слова приводит финляндское агентство новостей STT.

Глава МИД назвала обстановку на восточной границе мирной и добавила, что ситуация отслеживается в ежедневном режиме.

Валтонен не рассказала, какие решения намерено принять правительство, но ожидается, что конкретика о работе пропускных пунктов появиться не позже 13 декабря.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение закрыть все восемь пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.

Фото: pxhere

Теги: границы, кпп, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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