Финляндия намерена открывать границу с РФ поэтапно

При этом, о конкретных датах открытия границ ничего не известно.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что КПП на границе с РФ будут открываться поэтапно в случае нормализации ситуации. Её слова приводит финляндское агентство новостей STT.

Глава МИД назвала обстановку на восточной границе мирной и добавила, что ситуация отслеживается в ежедневном режиме.

Валтонен не рассказала, какие решения намерено принять правительство, но ожидается, что конкретика о работе пропускных пунктов появиться не позже 13 декабря.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение закрыть все восемь пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.

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