Депутаты Петербурга пояснили детали введения поименного голосования. При желании оно станет закрытым

Ранее к открытому голосованию призывали отдельные депутаты, однако на уровне спикера ЗакСа инициатива не поддерживалась.

В ЗакСе Петербурга планируют ввести открытое поименное голосование. Piter.TV выяснил, будет ли голосование действительно настолько открытым, как это анонсировал председатель Александр Бельский.

Стоит отметить, что провести тайное голосование у депутатов все же будет. Спикер назвал такие случаи исключениями. Если сейчас парламентарии голосуют за то, чтобы провести его поименно, то позже, наоборот, они будут голосовать за то, чтобы сделать его закрытым.

Я был в составе комиссии, которая этот проект разрабатывала, свои предложения тоже туда вносил, поэтому в целом я поддерживаю этот документ. У нас сейчас уже в регламенте предусмотрено проведение каких-то голосований в тайном режиме, это норма остается, поэтому если депутаты решат по проекту, что по какому-то вопросу нужно проголосовать в тайном режиме по тем или иным мотивам, то это может быть сделано. Денис Четырбок, депутат ЗакСа от "Единой России".

Депутат назвал проект "сбалансированным". Если пять парламентариев попросят сделать голосование закрытым, и половина депутатов их поддержит, то их просьба будет удовлетворена. На табло имена проголосовавших "за" и "против" выводиться не будут, но их смогут получить депутаты и Счетная палата. Жителям, чтобы узнать информацию, нужно будет направить обращение в ЗакС.

Депутат от КПРФ Алексей Зинчук выступил за то, чтобы голосование проводилось в открыто. По его словам, люди смогут видеть "своих героев", а закрытым оно должно быть только в случае персональных вопросов. По информации депутата, предполагается, что сразу же после объяления итогов можно будет взять распечатку с результатами голосования.

Фото: пресс-служба ЗакСа