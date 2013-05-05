В ЗакСе Петербурга могут перейти к открытому поименному голосованию

Спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский предложил проводить открытое поименное голосование. Его инициативу рассмотрит городской парламент.
Документ подготовила постоянная комиссия по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.
Нам нечего скрывать от своих избирателей. Работа Законодательного Собрания города должна быть абсолютно открыта не только для средств массовой информации, но и для всех жителей Петербурга. Это значительно повышает ответственность каждого из парламентариев за принятые им решения.
Александр Бельский.
В исключительных случаях голосование будет проводиться тайно или без выведения результатов на табло. В этом случае депутатам нужно будет принять отдельное решение, которое четко обозначит позицию каждого из них.
Отметим, что в прошлой созыве ЗакСа с инициативой поименного голосования выступал Максим Резник, однако большинство депутатов не поддержали его предложения.
Фото: пресс-служба ЗакСа
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