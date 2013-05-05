В ЗакСе Петербурга могут перейти к открытому поименному голосованию

В этом случае станет известно, кто проголосовал "за" или "против" законопроекта.

Спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский предложил проводить открытое поименное голосование. Его инициативу рассмотрит городской парламент.

Документ подготовила постоянная комиссия по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Нам нечего скрывать от своих избирателей. Работа Законодательного Собрания города должна быть абсолютно открыта не только для средств массовой информации, но и для всех жителей Петербурга. Это значительно повышает ответственность каждого из парламентариев за принятые им решения. Александр Бельский.

В исключительных случаях голосование будет проводиться тайно или без выведения результатов на табло. В этом случае депутатам нужно будет принять отдельное решение, которое четко обозначит позицию каждого из них.

Отметим, что в прошлой созыве ЗакСа с инициативой поименного голосования выступал Максим Резник, однако большинство депутатов не поддержали его предложения.

Фото: пресс-служба ЗакСа