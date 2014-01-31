Парки и скверы во Фрунзенском районе массово открывают после просушки

Чтобы прийти в нормативное состояние, дорожкам потребовалось почти 2 недели.

В Петербурге раньше запланированного срока продолжаются открываться сады и скверы, которые закрывали на просушку. Пресс-служба комитета по благоустройству назвала зеленые зоны, в которых можно будет прогуляться уже в ближайшие дни.

Часть садов открылись еще на прошлой неделе. О них можно прочитать здесь. Сегодня открылся парк Василеостровец. Завтра, 13 апреля, список пополнится еще 13 парками и скверами, они находятся во Фрунзенском районе. Среди них — Парк Героев-Пожарных, сквер на улице Белы Куна, 24/1, сквер на улице Турку от Белградской до Будапештской, сквер на пересечении Бухарестской улицы и улицы Фучика и другие.

С 14 апреля также откроют парк на улице Инструментальщиков.

Напомним, зеленые территории закрывают на просушку для того, чтобы дорожки восстановились после зимы.

Фото: Piter.TV