Девять зеленых зон Петербурга уже открыли после просушки

Девять парков и садов Петербурга решили открыть после просушки. Специалисты комитета по благоустройству пришли к выводу, что дорожки уже восстановились после зимы. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
С сегодняшнего дня горожане вновь могут прогуляться по парку Екатерингоф, Румянцевскому саду, Благовещенскому саду, Шкиперскому саду, саду Веры Слуцкой, Георгиевскому скверу, парку Боевого Братства, Брестскому парку и Палевскому саду. С завтрашнего дня, скорее всего, и по Малому Ильинскому саду.
Напомним, зеленые зоны закрывают на просушку, чтобы дорожки обсохли и пришли в нормативное состояние. По регламенту она длится с 25 марта по 1 мая, но какие-то сады открываются раньше.
В общей сложности на просушку закрывали 87 территорий.
Фото: Piter.TV
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