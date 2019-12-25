Девять зеленых зон Петербурга уже открыли после просушки

В общей сложности на просушку закрыли 87 скверов, садов и парков.

Девять парков и садов Петербурга решили открыть после просушки. Специалисты комитета по благоустройству пришли к выводу, что дорожки уже восстановились после зимы. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

С сегодняшнего дня горожане вновь могут прогуляться по парку Екатерингоф, Румянцевскому саду, Благовещенскому саду, Шкиперскому саду, саду Веры Слуцкой, Георгиевскому скверу, парку Боевого Братства, Брестскому парку и Палевскому саду. С завтрашнего дня, скорее всего, и по Малому Ильинскому саду.

Напомним, зеленые зоны закрывают на просушку, чтобы дорожки обсохли и пришли в нормативное состояние. По регламенту она длится с 25 марта по 1 мая, но какие-то сады открываются раньше.

В общей сложности на просушку закрывали 87 территорий.

Фото: Piter.TV