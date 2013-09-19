Петербуржцев попросили воздержаться от посещения скверов и садом в связи с просушкой

В ином случае дорожки из-за влаги могут быть уничтожены.

В Петербурге закрыли на просушку 87 скверов. Для восстановления после зимы дорожкам требуются "каникулы", пояснили в комитете по благоустройству города.

Если скверы не закрыть, то дорожки будут восстанавливаться медленнее. Их покрытие может размыться и прийти в негодность.

В первую очередь на просушку закрыли зеленные территории, у которых есть ограждение. Если ограждения нет, то все равно стоит воздержаться от прогулки в сквере из-за сложной гидрологической ситуации.

Ограничение продлится до 1 мая, но, может быть, его снимут и раньше. На входах установлены информационные таблички.

С 1 апреля в Петербурге стартовал месячник благоустройства. В порядок будут приводить дороги, тротуары, зеленые зоны.

Фото: Piter.TV