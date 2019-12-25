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В Сосновом Бору 15 декабря состоится торжественное открытие новогодней ёлки
Сегодня, 10:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сосновом Бору 15 декабря состоится торжественное открытие новогодней ёлки

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Начало мероприятия в 18:00.

В четверг, 15 декабря, в Сосновом Бору состоится торжественное открытие новогодней ёлки. В этот день на площади Победы будут зажжены гирлянды. Об этом сообщила пресс-служба администрации Соснового Бора. 

Начало мероприятия в 18:00 – прийти и посмотреть на волшебное преображение дерева могут все желающие. Главный герой праздника – Сосновоборский Дед Мороз.

Ранее стало известно, что Сосновый Бор украсят к Новому году прошлогодними украшениями.

Фото: ВКонтакте / Администрация города Сосновый Бор

Теги: елка, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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