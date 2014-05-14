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В январе 2025 года заработает корпус-трансформер больницы №40 в Сестрорецке
Сегодня, 11:57
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В январе 2025 года заработает корпус-трансформер больницы №40 в Сестрорецке

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Основной профиль стационара – хирургический.

Губернатор Петербурга заявил, что корпус-трансформер больницы №40 примет первых пациентов в январе следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. 

Новый корпус-трансформер в Сестрорецке – это 35 тыс. квадратных метров площадей. Он рассчитан на 320 коек. Строители возвели здание за короткий срок, и уже в январе 2025 года два отделения примут первых пациентов.

Губернатор Петербурга 

Основной профиль стационара – хирургический. Семь операционных оснастят новейшим оборудованием, которое позволит выполнять сложные операции. Планируется, что в полном объеме корпус заработает в конце II квартала 2025 года. 

Все новые стационары в Петербурге строятся как трансформеры, чтобы их можно было перепрофилировать в инфекционные в течение нескольких дней. 

Ранее мы рассказывали о том, что после капитального ремонта открылся корпус Городской больницы №2. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: новый корпус больницы, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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