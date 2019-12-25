После капитального ремонта открылся корпус Городской больницы №2

Благодаря увеличению площади, возможности отделения выросли с 40 до 120 тысяч посещений в год.

В Санкт-Петербурге завершился капитальный ремонт одного из корпусов Городской многопрофильной больницы № 2, который теперь открыт для пациентов. После реконструкции в корпусе разместили амбулаторно-консультативное отделение, ранее находившееся в основном здании. Благодаря увеличению площади, возможности отделения выросли с 40 до 120 тысяч посещений в год. Новый корпус оснащен передовым медицинским оборудованием и приспособлен для маломобильных граждан, что значительно повышает доступность медицинской помощи для различных групп населения. Об этом рассказали в Смольном.

Больница № 2 является одним из крупнейших медицинских учреждений в Северо-Западном федеральном округе, оказывая помощь более чем 50 тысячам пациентов ежегодно. Здесь проводится около 40 тысяч операций в год, две трети из которых – высокотехнологичные.

Благодаря городским программам, таким как "Серебряный возраст", больница № 2 продолжает расширять свои возможности. В рамках этой инициативы особое внимание уделяется улучшению качества жизни пожилых людей. Программа включает расширение плановых операций по лечению катаракты, что особенно важно для ветеранов и блокадников. В прошлом году больница провела свыше 15 тысяч операций по замене хрусталика, но этот показатель будет увеличен, чтобы сократить очередь на такие операции и обеспечить пожилых пациентов необходимым лечением.

Отдельно стоит отметить центр офтальмологии, состоящий из пяти отделений, который является крупнейшим не только в Санкт-Петербурге, но и во всем Северо-Западном федеральном округе. Основная нагрузка по плановой и экстренной помощи лежит именно на нем. Центр обеспечен самым современным оборудованием.

Дополнительно, в рамках капитального ремонта в обновленном корпусе был модернизирован пищеблок, который теперь соответствует современным стандартам и требованиям. Помимо этого, были оборудованы процедурные кабинеты, кабинеты специалистов и функциональной диагностики, что значительно повысило качество предоставляемых услуг и удобство для пациентов. Благодаря новому оснащению и улучшенным условиям, больница сможет более эффективно обслуживать растущий поток пациентов.

Также губернатор дал поручение провести ремонт и обновление фасадов основного корпуса. Проектная документация будет готова уже в декабре. В следующем году планируется начать работы.

Фото: Смольный