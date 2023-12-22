В Петербурге открыли две точки продаж проездных билетов

Киоски заработали на проспекте Культуры у дома 33к2 и Суворовском проспекте, 63Л.

В Петербурге заработали две точки продаж проездных билетов. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 2 апреля.

Киоски открылись на проспекте Культуры у дома 33к2 и Суворовском проспекте, 63Л. В них можно купить билеты на все виды наземного транспорта и метрополитена. Работать точки будут ежедневно с 08:00 до 20:00.

Специализированные киоски удобны тем, что в них можно приобрести проездной, не спускаясь в метро. Это особенно актуально для пассажиров, которые пользуются исключительно наземным транспортом. Вадим Арсеньев, директор ГКУ "Организатор перевозок"

В Петербурге насчитывается 29 точек реализации проездных билетов в различных районах. Их общая пропускная способность составляет 1,6 млн человек в год.

Ранее мы рассказывали о том, что шеринг катеров в Петербурге и Ленобласти запустят в мае.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга