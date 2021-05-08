"Никольские ряды" открылись после реконструкции

В день открытия горожане высаживали фасоль и клубнику.

Пространство "Никольские ряды" открылось 8 мая после реконструкции. Кураторы представили своих резидентов.

В общественном пространстве можно отдохнуть, выпить кофе, купить микрозелень, растения, украшения. Сегодня там прошел "зеленый своп" — обмен растениями. Специалист Екатерина Минина рассказала об озеленении города и уходе за растениями. В 16:00 началась высадка клубники, гороха, фасоли на территории пространства. Там появится общественный огород. Несмотря на дождь, посетителей было немало.

Посещать пространство можно с питомцами.

По проекту, выполненному KATARSIS Architects, во дворе появился собственный летний маркет, амфитеатр и смотровая башня. Там планируют проводить концерты и лекции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Шпалерной улице откроется новое выставочное пространство.

Видео: Instagram / @nikolskiye