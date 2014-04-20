На Шпалерной улице откроется новое выставочное пространство

Исторические здания на улице восстановят с максимальным сохранением конструкций.

В пятницу, 30 апреля, на заседании рабочей группы КГИОП был одобрен проект реконструкции, выполненный архитектурным бюро "Студия 44". На Шпалерной улице, 51, восстановят исторические здания, где будет размещено новое музейно-выставочное пространство.

От Аракчеевских казарм (бывшие казармы Офицерской кавалерийской школы) сохранилось только два строения – это бывшая учебная кузница, выходящая на Ставропольскую улицу, и конюшня, выходящая на Кавалергардскую. Здания перестраивали, дополняли пристройками, из-за чего исторические конструкции кровли были утрачены.

По словам губернатора Александра Беглова, нужно усилить ответственность собственников за содержание памятников и исторических зданий.

В эскизном проекте бюро максимально сохранили исторические конструкции и кирпичную кладку. Также будет проработан вопрос об организации музейной экспозиции, которую посвятят истории кавалерии.

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Фото: Piter.TV