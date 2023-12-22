Анненкирхе намерена открыть арт-пространство в Калининграде

Выставки, концерты, лекции и другие мероприятия будут проводиться в здании бывшего заводского цеха – на территории квартала "Понарт".

Лютеранская церковь Петербурга Анненкирхе откроет выставочное пространство в Калининграде. Об этом 25 марта рассказали в пресс-службе Анненкирхе.

Выставки, концерты, лекции и другие мероприятия будут проводиться в здании бывшего заводского цеха – на территории квартала "Понарт", площадь которого составляет 2 тыс. "квадратов". Кроме того, планируется работа спешелти-кофейни "Манна" и сувенирной лавки. Отмечается, что в Калининграде Анненкирхе применит свой опыт "превращения полузаброшенных зданий в актуальные и популярные арт-пространства".

Первая выставка "Сотворение" состоится в июле этого года. Организаторами выступят Анненкирхе и арт-группа "Зерно".

Ранее на Piter.TV: суд прекратил дело о сепаратизме по иску Анненкирхе к православному блогеру.

Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны