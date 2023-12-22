Суд прекратил дело о сепаратизме по иску Анненкирхе к православному блогеру

Стороны подали ходатайство о согласовании мирового соглашения. Суд его одобрил.

Выборгский суд Петербурга официально закрыл дело по иску Лютеранского прихода Святой Анны (Анненкирхе), в отношении блогера Вадима Егорова. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов города.

Стороны подали ходатайство о согласовании мирового соглашения. Суд его одобрил.Теперь ответчик обязуется не позднее 17 марта опубликовать видеозапись в своем Telegram-канале, приложенную к соглашению на диске. В свою очередь, истец отказывается от своих требований.

Напомним, что дело касается ролика, записанного в 2023 году, в котором Егоров утверждал, что церковь получает финансирование от сепаратистов. Иск был подан в начале ноября. Анненкирхе требовала признать высказывания Егорова в его ролике клеветой и оскорблением чести и репутации религиозного сообщества. Представители церкви назвали высказывания блогера клеветой и потребовали от него публичных извинений.

Ранее мы сообщили о том, что 77-летний петербуржец заплатит 50 тысяч рублей за публичные оскорбления блокадницы.

Фото: Piter.TV