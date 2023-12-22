77-летний петербуржец заплатит 50 тысяч рублей за публичные оскорбления блокадницы

Данные слова женщиной были восприняты как оскорбление, унижающее ее честь и достоинство.

Петербуржец по решению суда компенсирует блокаднице публичные оскорбления. Об этом сообщила прокуратура Красногвардейского района.

Прокуратура провела проверку по факту неоднократного оскорбления чести и достоинства на основании обращения жительницы блокадного Ленинграда, инвалида 2 группы. Было установлено, что в феврале 2023 года 77-летний петербуржец в помещении диспетчера на первом этаже в доме по Ириновскому проспекту высказал в адрес 82-летней жительницы блокадного Ленинграда оскорбительные слова. Данные слова женщиной были восприняты как оскорбление, унижающее ее честь и достоинство.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ за нанесенные блокаднице оскорбления, суд взыскал в ее пользу 5 тысяч рублей. В ходе судебного заседания истец продолжал публично оскорблять пожилую женщину, давая в неприличной форме отрицательную оценку ей как личности.

Прокурор района, установив несколько фактов публичных оскорблений, направил в суд исковое заявление о взыскании с правонарушителя компенсации морального вреда. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены, в пользу жительницы блокадного Ленинграда взыскано 50 тысяч рублей.

Также жительница Колпино заплатит штраф за оскорбление многодетной матери.

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