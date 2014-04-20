На проспект Энгельса возвращаются трамваи после дорожных работ

Участок на проспекте Энгельса был в аварийном состоянии.

С сегодняшнего дня, 30 апреля, возобновляется трамвайное движение по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Участок был закрыт в связи с путевыми работами. На свой привычный маршрут возвращаются трамвай №21, следующий от Приморского проспекта до Придорожной аллеи, №55 (Придорожная аллея — улица Шаврова), №58 (проспект Культуры — улица Жени Егоровой). Трамвай №55 в будущем планируют переводить в скоростной режим, будут менять подвижной состав.

По информации комитета по развитию транспортной инфраструктуры, участок был в аварийном состоянии. Теперь его можно будет не ремонтировать 20 лет. В общей сложности работы проводились на участке протяженностью 2 км. Стоимость работ составила 136 млн рублей. Рабочим осталось восстановить нарушенное благоустройство и пешеходное ограждение, провести озеленение прилегающей территории.

Видео: ВКонтакте / СПб ГУП "Горэлектротранс"