Движение по мосту через Охту открыли в Ленобласти

После завершения экспертизы начнётся строительство автомобильной магистрали, соединяющей Мурино и Бугры.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко официально запустил автомобильное движение по новому мосту через реку Охту. Данный участок является частью начального этапа строительства объездной дороги вокруг населённого пункта Мурино, обеспечивающей связь между кольцевой автодорогой (КАД) и Ручьёвским проспектом. Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.

Дрозденко также анонсировал планы на предстоящий год. После завершения экспертизы начнётся строительство автомобильной магистрали, соединяющей Мурино и Бугры.

Кроме того, будут выполнены первые этапы модернизации трассы от границ Петербурга через Бугры до Корабселек, а также намечена реконструкция участка дороги от Юкки до Кузьмолово.

Ранее мы сообщили о том, что меры поддержки экспортетров на 2026 год обсудили в Ленобласти.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко