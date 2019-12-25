Меры поддержки экспортетров на 2026 год обсудили в Ленобласти

Особое внимание уделено роли региональных центров поддержки экспорта, которым выделено дополнительное финансирование в объеме 1,5 млрд рублей из федерального резерва.

Под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко состоялось заседание подкомиссии по вопросам промышленного экспорта, где рассматривались пути устранения препятствий и совершенствования экспортной инфраструктуры.

Александр Дрозденко подчеркнул, что государственная программа "Международная кооперация и экспорт" показывает первые ощутимые успехи. Перенаправление потоков экспорта товаров и услуг на рынки дружественных государств набирает обороты, а в регионе наблюдается устойчивый рост объемов вывозимых грузов. Итоги года обещают быть весьма позитивными.

Особое внимание уделено роли региональных центров поддержки экспорта, которым выделено дополнительное финансирование в объеме 1,5 млрд рублей из федерального резерва. Несмотря на значительное выделение средств, Александр Дрозденко указал на задержку поступления денег в регионы и рекомендовал законодательно зафиксировать сроки перечисления финансовых ресурсов не позже завершения первого квартала.

Участники совещания подробно обсудили ряд инициатив, направленных на оптимизацию таможенного оформления реэкспортного оборудования, адаптацию производственных стандартов медицинского оборудования под потребности зарубежных рынков, таких как Китай, Индия, Африка и Юго-Восточная Азия, а также усовершенствование маршрутов доставки.

Также речь шла о мерах поддержки экспорта на следующий, 2026 год, включающих предоставление льготных кредитов, возмещение расходов на транспортировку, поддержку научных разработок и создание удобных онлайн-платформ для участников внешнеэкономической деятельности.

Итогом встречи стало поручение подготовить предложения правительству России по обновлению мер поддержки производителей медицинских изделий и внедрению современных технологий в логистическом секторе.

Фото: Правительство Ленобласти