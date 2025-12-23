Дрозденко назвал предварительные сроки открытия метро в Кудрово

Он уточнил, что регион выполнит все необходимые мероприятия своевременно.

Станцию метро в Кудрово планируется открыть в 2029 году. Такую информацию сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой трансляции.

Мне сложно говорить за город. Мы со своей стороны всё, что зависит от Ленинградской области, как мы давали обязательства, – до конца 2027 года – подъездные пути, развороты, стоянки – всё это выполним. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Видео: ВКонтакте / Александр Дрозденко