В Петербурге Рыбацкий мост открыли для автомобилистов спустя 20 лет

Последний раз его ремонтировали в 1980 году.

Рыбацкий мост через Славянку, расположенный в створе Рыбацкого проспекта и Славянской улицы в Петербурге, восстановлен. Он был закрыт для автомобилистов 20 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 27 октября.

Последний раз его ремонтировали в 1980 году. За это время из-за коррозии балок на железнодорожных пролетных строениях появились дефекты. Теперь на этом месте почти заново построена современная переправа, ставшая альтернативой Славянскому мосту.

Строительно-монтажные работы длились около года. Отремонтированы и подходы к нему. Общая длина моста не изменилась и составляет 139,6 м. Благоустроили и прилегающую территорию. Работы выполнила компания "Возрождение".

Ранее на Piter.TV: с 30 октября в Петербурге запустят троллейбусный маршрут, соединяющий три района.

Фото: Смольный