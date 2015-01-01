"Возрождение" отремонтирует Рыбацкий мост

Все работы должны быть выполнены к середине октября 2023 года.

СПб ГБУ "Мостотрест" выбрал подрядчика для капитального ремонта Рыбацкого моста через Славянку. Стоимость работ составит 368 млн рублей.

Ремонт проведет АО "ПО"Возрождение". Отремонтирован будет не только мост, но и подходы к нему. Грузоподъемность переправы увеличится до современных нормативов. Тротуар расширят до 3 метров. На время ремонта будет построен временный пешеходный мост. На данный момент переправа открыта только для пешеходов.

Непосредственно строительные работы займут 1 год. Работы планируют завершить к 15 октября 2023 года.

После ремонта у жителей Усть-Славянки появится еще один выезд в город.

Фото: Мостотрест