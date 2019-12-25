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Рыбацкий мост в Петербурге откроют после капитального ремонта спустя 22 года
Сегодня, 13:30
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Рыбацкий мост в Петербурге откроют после капитального ремонта спустя 22 года

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Сметная стоимость работ составила 368 млн рублей.

В Невском районе Петербурга начали капитальный ремонт Рыбацкого моста через реку Славянку. Работы должны завершить к середине октября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты избавятся от следов коррозии на железобетонных строениях и других дефектов. С 2000 года мост служил дорожной переправой, но после работ специалистов его снова откроют для движения машин.

Мост приведут в нормативное состояние, в том числе его грузоподъемность и состояние подходов к нему. Общая длина останется прежней, а тротуар расширят до 3 метров. Также в ходе ремонта станет ясно, нужно ли усиливать мост дополнительными пролетами.

Сейчас ремонт на подготовительном этапе. До конца ремонта будет работать временная переправа. Сметная стоимость работ составила 368 млн рублей.

Фото: Мостотрест 

Теги: капитальный ремонт, петербург, рыбацкий мост
Категории: Лента новостей,

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