Рыбацкий мост в Петербурге откроют после капитального ремонта спустя 22 года

Сметная стоимость работ составила 368 млн рублей.

В Невском районе Петербурга начали капитальный ремонт Рыбацкого моста через реку Славянку. Работы должны завершить к середине октября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты избавятся от следов коррозии на железобетонных строениях и других дефектов. С 2000 года мост служил дорожной переправой, но после работ специалистов его снова откроют для движения машин.

Мост приведут в нормативное состояние, в том числе его грузоподъемность и состояние подходов к нему. Общая длина останется прежней, а тротуар расширят до 3 метров. Также в ходе ремонта станет ясно, нужно ли усиливать мост дополнительными пролетами.

Сейчас ремонт на подготовительном этапе. До конца ремонта будет работать временная переправа. Сметная стоимость работ составила 368 млн рублей.

Фото: Мостотрест