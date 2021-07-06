Строительная компания вернет долги за ограждение школы на территории предприятия "Ручьи"

За отказ подписать дополнительные соглашения ООО "Ленстрой №1" заплатит почти 6 млн рублей.

ООО "Директ-ТехноГрупп" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к ООО "Ленстрой №1". Со строительной компании требуют взыскать 5,8 млн рублей задолженности, а также 497,3 тыс. рублей неустойки. Подробности дела представлены в картотеке арбитражных судов.

Согласно представленным правосудию материалам, организации заключили договор субподряда на изготовление, поставку и монтаж ограждения территории и газонного ограждения в школе на 1 375 мест. Общая стоимость работ составляла 14 млн рублей, завершить их нужно было до конца сентября. Также было заключено дополнительное соглашение – оно подразумевало работы на 498,9 тыс. рублей.

На деле оказалось, что компания выполнила обещанное с большой задержкой, представив работы лишь к концу января 2022 года. От подписания дополнительных актов ответчик и вовсе отказался, поэтому правосудие встало на сторону исца.

Ранее мы сообщили о том, что Леноблводоканал отсудил 4,8 млн рублей у ТСЖ "Ижора плюс".

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