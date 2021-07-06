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Строительная компания вернет долги за ограждение школы на территории предприятия "Ручьи"
Сегодня, 16:13
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Строительная компания вернет долги за ограждение школы на территории предприятия "Ручьи"

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За отказ подписать дополнительные соглашения ООО "Ленстрой №1" заплатит почти 6 млн рублей.

ООО "Директ-ТехноГрупп" обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к ООО "Ленстрой №1". Со строительной компании требуют взыскать 5,8 млн рублей задолженности, а также 497,3 тыс. рублей неустойки. Подробности дела представлены в картотеке арбитражных судов. 

Согласно представленным правосудию материалам, организации заключили договор субподряда на  изготовление, поставку и монтаж ограждения территории и газонного ограждения в школе на 1 375 мест. Общая стоимость работ составляла 14 млн рублей, завершить их нужно было до конца сентября. Также было заключено дополнительное соглашение –  оно подразумевало работы на 498,9 тыс. рублей.

На деле оказалось, что компания выполнила обещанное с большой задержкой, представив работы лишь к концу января 2022 года. От подписания дополнительных актов ответчик и вовсе отказался, поэтому правосудие встало на сторону исца. 

Ранее мы сообщили о том, что Леноблводоканал отсудил 4,8 млн рублей у ТСЖ "Ижора плюс".

Фото: pexels

Теги: арбитражный суд, санкт-петербург, строительные работы, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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