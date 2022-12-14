С 30 октября в Петербурге запустят троллейбусный маршрут, соединяющий три района

Троллейбусный маршрут №12 в Петербурге с 30 октября изменит свою трассу. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту 27 октября.
Обновленный маршрут соединит Василеостровский, Адмиралтейский и Центральный районы и обеспечит для горожан доступность 10 станций метро.
На линии будут работать 13 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), сейчас эксплуатируют 257. Интервал движения составит 12-14 минут.
Такие троллейбусы оборудованы аккумуляторами и могут работать без подключения контактной сети около 20 км.
Ранее на Piter.TV: новый автобусный маршрут свяжет Новосаратовку со станциями метро "Обухово" и "Пролетарская".
Фото: комитет по транспорту Петербурга
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