С 30 октября в Петербурге запустят троллейбусный маршрут, соединяющий три района

Троллейбусный маршрут №12 соединит Василеостровский, Адмиралтейский и Центральный районы.

Троллейбусный маршрут №12 в Петербурге с 30 октября изменит свою трассу. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту 27 октября.

Обновленный маршрут соединит Василеостровский, Адмиралтейский и Центральный районы и обеспечит для горожан доступность 10 станций метро.

На линии будут работать 13 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), сейчас эксплуатируют 257. Интервал движения составит 12-14 минут.

Такие троллейбусы оборудованы аккумуляторами и могут работать без подключения контактной сети около 20 км.

Ранее на Piter.TV: новый автобусный маршрут свяжет Новосаратовку со станциями метро "Обухово" и "Пролетарская".

Фото: комитет по транспорту Петербурга