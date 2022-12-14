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С 30 октября в Петербурге запустят троллейбусный маршрут, соединяющий три района
Вчера, 19:04
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С 30 октября в Петербурге запустят троллейбусный маршрут, соединяющий три района

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Троллейбусный маршрут №12 соединит Василеостровский, Адмиралтейский и Центральный районы.

Троллейбусный маршрут №12 в Петербурге с 30 октября изменит свою трассу. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту 27 октября.

Обновленный маршрут соединит Василеостровский, Адмиралтейский и Центральный районы и обеспечит для горожан доступность 10 станций метро. 

На линии будут работать 13 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), сейчас эксплуатируют 257. Интервал движения составит 12-14 минут. 

Такие троллейбусы оборудованы аккумуляторами и могут работать без подключения контактной сети около 20 км.

Ранее на Piter.TV: новый автобусный маршрут свяжет Новосаратовку со станциями метро "Обухово" и "Пролетарская".

Фото: комитет по транспорту Петербурга

Теги: новый автономный троллейбус, районы петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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