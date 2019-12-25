Новые площадки для собак появятся в трёх районах Петербурга

Места размещения выбирали совместно с местными жителями.

В наступающем году 3 района Северной столицы обретут площадки для тренировок и выгула собак. Как отмечает пресс-служба Смольного со ссылкой на зампредседателя городского комитета по благоустройству Ларису Канунникову, места для объектов выбирали с учётом мнения горожан.

В результате было принято решение создать площадки для четвероногих в Приморском районе (у дома № 28 по Яхтенной улице), а также в Петроградском (на перекрёстке переулка Нестерова и Зверинской улицы) и в Василеостровском районе (у дома № 21 по Среднему проспекту).

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе Петербурга пропишут правила выгула собак и их содержания в многоквартирных домах. Также будет определено наказание за каждое конкретное нарушение.

Фото: Пресс-служба Смольного