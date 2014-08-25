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В ЗакСе Петербурга пропишут правила выгула и содержания собак
Сегодня, 21:10
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В ЗакСе Петербурга пропишут правила выгула и содержания собак

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. Правила содержания питомцев депутаты будут составлять совместно с экспертами. В них пропишут нормы выгула и предельное число животных, которые могут проживать в квартирах.

В ЗакСе Петербурга депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который делит полномочия между парламентом и Смольным в сфере обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

В тексте инициативы указано, что правила содержания и выгула домашних питомцев в Петербурге будут утверждаться законом, который предстоит написать депутатам ЗакСа. Правила содержания питомцев депутаты будут составлять совместно с экспертами. В них пропишут нормы выгула и предельное число животных, которые могут проживать в квартирах.

По словам председателя ЗакСа Александра Бельского, максимум одно животное на семью – абсурд. Но если дома десятки кошек или собак – это серьезная проблема как для соседей, так и для самих зверей, заявил Бельский. По данным на прошлый год, в квартирах петербуржцев проживали около миллиона кошек и котов и 300 тысяч собак.

Фото: Piter.tv
 

Теги: животные, питомцы, правила, содержание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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