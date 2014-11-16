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В Смольном назвали самые плохо убранные от снега районы Петербурга
Сегодня, 13:42
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В Смольном назвали самые плохо убранные от снега районы Петербурга

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Всего в "чёрный список" попали 4 района. Их администрации обязали приступить к комплексной очистке дворов до четверга.

Утром среды, 14 октября, коммунальщики во всех районах Северной столицы отсчитались о проведении первоочередных работ по очистке проходов к парадным и контейнерным площадкам. Тем не менее, как сообщила пресс-служба жилищного комитета, уборка ряда территорий так и не проводилась. 

Больше всего нарушений обнаружено в Центральном, Невском, Красносельском и Московского районах. Ведомство охарактеризовало их, как районы с сммой некачественной зимней уборкой. 

Администрации обязаны будут приступить к комплексной очистке дворов с последующим вывозом снега  до четверга.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге снова освобождали от снега застрявший автобус.

Фото: Piter.TV

Теги: пресс-служба смольного, районы петербурга, санкт-петербург, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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