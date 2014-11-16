В Смольном назвали самые плохо убранные от снега районы Петербурга

Утром среды, 14 октября, коммунальщики во всех районах Северной столицы отсчитались о проведении первоочередных работ по очистке проходов к парадным и контейнерным площадкам. Тем не менее, как сообщила пресс-служба жилищного комитета, уборка ряда территорий так и не проводилась.
Больше всего нарушений обнаружено в Центральном, Невском, Красносельском и Московского районах. Ведомство охарактеризовало их, как районы с сммой некачественной зимней уборкой.
Администрации обязаны будут приступить к комплексной очистке дворов с последующим вывозом снега до четверга.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге снова освобождали от снега застрявший автобус.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все