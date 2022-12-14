В Петербурге снова освобождали от снега застрявший автобус

Горожане пришли на помощь водителю на Малой Морской улице.

В Северной столице продолжают возникать происшествия, связанные с общественным транспортом. На этот раз заснеженные дороги помешали проезду автобуса на Малой Морской улице. Водителю помогали выбраться из плена неравнодушные горожане. Об этом сообщили свидетели произошедшего в соцсетях.

На помощь с непростой ситуации пришли несколько мужчин, которые толкали автобус с задней части кузова.

Напомним, что ранее аналогичная ситуация произошла 12 декабря на улице Челюскина. Вызволением автобуса №220 из снега занимались несколько мужчин, женщина и дети. Транспорт не поддавался им, несмотря на усилия.

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