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Петербуржцы самостоятельно откапывали застрявший в снегу автобус на Челюскина

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Горожане потратили немало усилий, однако транспорт не поддавался.

Вечером понедельника, 12 декабря, петербуржцы пришли на помощь лазурному автобусу, который забуксовал в снегу на улице Челюскина в Василеостровском районе. Горожане самостоятельно выталкивали транспорт. Об этом сообщила "Фонтанка". 

Вызволением автобуса №220 из снега занимались несколько мужчин, женщина и дети. Транспорт не поддавался им, несмотря на усилия.

Перед застрявшим автобусом в ловушке оказались еще несколько машин.

Ранее мы сообщили о том, что из-за аварии оборвалась контактная сеть трамваев на проспекте Обуховской Обороны.

Видео: Фонтанка

Теги: автобус, васильевский остров, санкт-петербург, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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