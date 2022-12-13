Петербуржцы самостоятельно откапывали застрявший в снегу автобус на Челюскина

Горожане потратили немало усилий, однако транспорт не поддавался.

Вечером понедельника, 12 декабря, петербуржцы пришли на помощь лазурному автобусу, который забуксовал в снегу на улице Челюскина в Василеостровском районе. Горожане самостоятельно выталкивали транспорт. Об этом сообщила "Фонтанка".

Вызволением автобуса №220 из снега занимались несколько мужчин, женщина и дети. Транспорт не поддавался им, несмотря на усилия.

Перед застрявшим автобусом в ловушке оказались еще несколько машин.

Ранее мы сообщили о том, что из-за аварии оборвалась контактная сеть трамваев на проспекте Обуховской Обороны.

Видео: Фонтанка