Из-за аварии оборвалась контактная сеть трамваев на проспекте Обуховской Обороны

В итоге маршруты № 24, 27, 39 начали разворачиваться через остановку "Парк имени Бабушкина".

В понедельник вечером, 12 декабря, на проспекте Обуховской Обороны у Володарского моста остановились трамваи. Об этом рассказали в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, произошла авария на контактной сети трамваев, которая остановила движение. В итоге маршруты № 24, 27, 39 начали разворачиваться через остановку "Парк имени Бабушкина". Пробка при этом не образовалась пробки на Обуховской Обороны.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб