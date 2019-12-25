Проект "Открытая сцена" могут включить в адресную инвестиционную программу

Инвестиционная программа будет рассчитана на 2022-2024 год.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поинтересовался, когда начнется реализация проекта "Открытая сцена". На заседании городского правительства 29-го июня он поручил включить его в адресную инвестиционную программу 2022-2024 годов, передал корреспондент Piter.TV.

Глава комитета по культуре Константин Сухенко сказал о том, что в конце 2020-го года проект одобрила Главгосэкспертиза. Затем АО "Центр выставочных и музейных проектов" подал заявку на финансирование. Конкретный год окончания работ он не назвал.

"Открытая сцена" — это пространство для театров, у которых нет своей сцены. Сухенко отметил, что в городе есть учреждения, в которых соединяются разные направления искусства, которые выступают площадкой для проведения концертов, выставок. Он назвал Дом радио, Екатерининское собрание, библиотеку Маяковского на Невском, 20.

Первая часть заседания была посвящена развитию "дорожной карты" Петербурга. Там упоминалась демографическая ситуация в Петербурге, она оставляет желать лучшего.

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