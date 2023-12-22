В Петербурге открылся новый корпус музыкального училища имени Римского-Корсакова

Там уже проходят репетиции, однако в полном объеме занятия начнутся с сентября.

Губернатор Петербурга открыл новый корпус Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова на улице Володи Ермака. Об этом 13 марта рассказали в пресс-службе Смольного.

В 2021 году город проводил прием петербуржцев в приемной президента РФ Владимира Путина на Васильевском острове. Тогда педагоги училища обратились с просьбой завершить капитальный ремонт нового корпуса, поскольку старое здание не вмещает всех желающих учиться музыке. Помимо этого, они попросили об оснащении его музыкальными инструментами.

В новом корпусе училища появились удобные и современные классы, репетиционный и концертный залы, хоровая студия и студия звукозаписи. Там уже проходят репетиции, однако в полном объеме занятия начнутся с сентября.

В следующий понедельник, 18 марта, будет отмечаться 180-летие со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова, который почти всю жизнь проработал в Петербурге и написал здесь свои произведения.

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Фото: пресс-служба Смольного