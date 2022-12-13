Мариинский театр привезёт в Тихвин две оперы Римского-Корсакова

Оперы прозвучат 18 и 19 марта на сцене Дворца культуры имени Николая Римского-Корсакова в Тихвине – на родине композитора.

В день рождения Николая Римского-Корсакова Валерий Гергиев и артисты Мариинского театра представят в Тихвине две оперы композитора: "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и "Ночь перед Рождеством". Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Оперы прозвучат 18 и 19 марта на сцене Дворца культуры имени Николая Римского-Корсакова в Тихвине – на родине композитора в рамках ежегодных гастролей Мариинского театра, приуроченных ко дню его рождения.

Зрители 18 марта увидят премьеру – оперу "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" режиссера Алексея Степанюка, а 19 марта будет представлена опера "Ночь перед Рождеством".

Фото: администрация Ленобласти (Мариинский театр)