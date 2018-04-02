В Музее Римского-Корсакова открылась уникальная выставка фотографий. Их передали потомки композитора

На снимках запечатлена семья композитора в объективе его зятя Максимилиана Штейнберга.

В Музее Римского-Корсакова открылась выставка фотографий "Цвет времени". На снимках запечатлена семья композитора в объективе его зятя Максимилиана Штейнберга. Музей получил 198 кадров на стекле и фотопленке от потомков известного композитора.

В коллекции есть кадры сенокоса, полевых работ. До революции семья это делала с огромным удовольствием, это было дачное развлечение, все отдыхали от города. Максимилиан Осеевич с удовольствием сам устраивал грядки, цветники, занимался прополкой, это было в радость. Но после революции это просто стало средством выживания. Нина Костенко, заведующая мемориальным музеем-квартирой Н.А. Римского-Корсакова

Большинство снимков отражают жизнь семьи композитора в усадьбе Римских-Корсаковых в Любенске. Здесь композитор написал известнейшие оперы: "Садко", "Ночь перед Рождеством", "Сказка о царе Салтане". Члены знаменитой семьи до сих пор продолжают ездить в деревню Псковской области.

Этой осенью мы были в Любенске, это совершенно удивительное явление, там более 30 сортов яблонь, все они плодоносят. 07:12 + 07:25 Все это посажено и возделано ими. То есть они не бездельники, все аккуратисты и любили порядок. Светлана Римская-Корсакова, супруга правнука композитора

Посмотреть на уникальные снимки моментов жизни музыкальной семьи можно до октября 2020 года. Затем фотографии отправятся на место съемок – в музей-усадьбу в Любенске.

Фото и видео: Piter.TV