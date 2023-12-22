Увидеть костюмы, выполненные по эскизам Михаила Врубеля для его жены, можно до 9 июня.

В Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова открылась выставка "Врубель. Костюмы для Музы". Горожане смогут увидеть уникальные костюмы, которые были созданы по эскизам Михаила Врубеля. Он придумал их для своей супруги — певицы Надежды Забелы-Врубель. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Посетители музея увидят костюм Снегурочки из одноименной оперы и костюм Морской царевны Волховы из оперы "Садко", прошедший сложную реставрацию.

Эскпозиция открыта до 9 июня. Она находится на Загородном проспекте, 28.

Ранее мы писали, что выставка "Рисунки и акварели передвижников" откроется в Русском музее 21 марта.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга