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Выставку Врубеля в Русском музее продлили до середины октября
Сегодня, 16:40
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Выставку Врубеля в Русском музее продлили до середины октября

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Ранее билеты скупили перекупщики и продавали их на сторонних сайтах.

Государственный Русский музей продлил работу выставки "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения". Она будет открыта до 15 октября 2022 года.

Кроме того, с 23 июля продлевается время работы выставки по средам, пятницам и субботам. Попасть на нее в эти дни можно будет до 21:00.

Музей принес извинения посетителям за "сложившуюся ситуацию" и "трудности в посещении выставки". Ранее билеты на выставку разобрали перекупщики. Администрация музея обратилась в прокуратуру. 

Русский музей сообщает, что его единственным официальным сайтом является www.rusmuseum.ru. Просим вас быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников и перекупщиков билетов. Билеты в наш музей в сети Интернет можно приобрести только через официальный сайт музея.

Изначально выставка должна была работать до 2 августа. Посетить ее можно в корпусе Бенуа Михайловского дворца 

Фото: предоставлено ГМЗ "Русский музей"

Теги: врубель, выставка, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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