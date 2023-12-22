Выставка "Рисунки и акварели передвижников" откроется в Русском музее 21 марта

Петербуржцы увидят около 100 графических произведений передвижников.

В Михайловском замке Государственного Русского музея 21 марта откроется выставка "Рисунки и акварели передвижников". Петербуржцы увидят около 100 графических произведений передвижников из личного собрания музея. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

У посетителей появится возможность познакомиться с работами Ильи Репина, Исаака Левитана, Николая Ге, Ивана Крамского, Владимира Маковского, Ивана Шишкина. Эти картины редко выставляют на выставках. Экспозиция продолжит цикл выставок, целью которого является показ шедевров отечественной графики XVIII-XX веков.

В экспозицию вошли пейзажи, портреты, этюды и эскизы к известным полотнам. Выставка рассказывает историю передвижничества, объясняет суть движения.

Выставка продлится до 8 июля. Возрастное ограничение: 0+

Ранее на Соборной площади Петропавловской крепости пройдет концерт "Крым. Севастополь. Россия".

Фото: пресс-служба ГРМ