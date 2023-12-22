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На Соборной площади Петропавловской крепости пройдет концерт "Крым. Севастополь. Россия"
Сегодня, 13:17
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На Соборной площади Петропавловской крепости пройдет концерт "Крым. Севастополь. Россия"

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Вход свободный. Начало в 18:00.

На Соборной площади Петропавловской крепости сегодня, 18 марта, пройдет праздничный концерт "Крым. Севастополь.Россия". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. 

Перед жителями и туристами города выступят Сергей Рогожин, народный артист России Дмитрий Певцов, Маргарита Адясова, Хор Западного военного округа, Михаил Яцевич, артисты фолк-шоу "Ярмарка".

Вход свободный. Начало в 18:00. Завершится концерт в 19:30.

Ранее мы писали, что в СПбГУ 14 марта открылась выставка динозавров России.

Фото: Piter.tv, Telegram / Правительство Петербурга

Теги: концерт, крым россия, музыка, петербург, праздник
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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