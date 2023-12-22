В СПбГУ 14 марта откроется выставка динозавров России

Центральным экспонатом станет двухметровая конечность утконосого динозавра.

В СПбГУ 14 марта откроется выставка "Динозавры на карте России". Посетители смогут увидеть скульптуры и останки динозавров, которые жили на территории России. Горожане смогут узнать много интересных фактов о древних животных. Экспозиция будет расположена на Университетской набережной, 7-9. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Центральным экспонатом станет двухметровая конечность утконосого динозавра. Университет получил ее в качестве подарка на юбилей. Артефакт подарила лаборатория палеонтологии ИГиП ДВО РАН.

В экспозицию вошли кости динозавров, реплики их скелетов, а также скульптурные рекoнструкции из кoллекций Палеoнтoлoгическoгo музея, кафедры зooлoгии пoзвoнoчных СПбГУ, Зooлoгическoгo института РАН и Кузбасскoгo гoсударственнoгo краеведческoгo музея.

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