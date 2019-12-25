Картину под рабочим названием "Римский-Корсаков. Симфония родовой усадьбы" снимает петербургская Кинокомпания "АТК-Студио".

Музей-усадьба Римского-Корсакова в Тихвине превратился в киноплощадку – здесь снимают документально-постановочный фильм об истории семьи Николая Андреевича. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

В усадебном доме воссозданы интерьеры и обстановка, в которой провел детские годы будущий знаменитый композитор, и где совершил первые творческие шаги. Съемки проходят в семейной атмосфере, под звуки рояля Римских-Корсаковых, в окружении вещей, принадлежавших маленькому Коле и его родителям.

Картину под рабочим названием "Римский-Корсаков. Симфония родовой усадьбы" снимает петербургская Кинокомпания "АТК-Студио" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: администрация Ленобласти