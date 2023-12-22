Новый фонтан на Университетской набережной установят к юбилею СПбГУ

Фонтан круглой ступенчатой формы будет выполнен из натурального камня.

К юбилею Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) планируется создать новый фонтан. На прошлой неделе университет объявил конкурс, в котором авторам предложено разработать проекты, учитывая архитектурно-реставрационное задание, историческую справку и схемы инженерных сетей. Об этом пишет spb.aif.ru.

Четыре из пяти команд-финалистов представляют преподаватели и магистранты-дизайнеры из самого СПбГУ. Победой увенчалась работа "Три века Санкт-Петербургского университета" трёх авторов: доцента Татьяны Ласка, научного сотрудника СПбГУ Сергея Голубкова и архитектора Марии Гусинской.

Фонтан круглой ступенчатой формы будет выполнен из натурального камня. По всей длине внешнего круга будет размещена мозаичная надпись на латыни из гимна Gaudeamus. Декор фонтана будет состоять из мозаичных композиций, символизирующих науку, образование, искусство и традиции. Стилистика декора будет гармонично сочетаться со зданиями двенадцати коллегий, вписываясь в их барочный стиль.

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Фото: пресс-служба СПбГУ