Россия входит в тройку стран по количеству наград на состязаниях по математике, астрономии, физике и химии.

Петербургские победители международных школьных олимпиад стали героями "Аллеи славы". Они приехали на выставку "Россия". Об этом сообщили в tg-канале Правительства города.

Россия входит в тройку стран по количеству наград на состязаниях по математике, астрономии, физике и химии. За последние 20 лет петербургские школьники получили 859 медалей. Более 460 наград они получили за победу в олимпиаде "Высшая проба".

Экспозицию на выставке открыло Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения.

Ранее мы писали, что выставка в честь 300-летия СПбГУ заработала в Петропавловской крепости.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга